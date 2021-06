Ritiri pre-campionato: il Cagliari batte la concorrenza delle big e torna a Pejo

Si torna sempre dove si è stati bene. Vale lo stesso per il Cagliari che, ancora una volta, ha scelto come mete per il ritiro pre-campionato Pejo in Trentino-Alto Adige e Aritzo, in Sardegna.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra rossoblù avrebbe battuto la concorrenza di altre big, desiderose di potersi allenare al meglio tra le montagne trentine. Il Cagliari, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano sportivo, ha fissato le date delle amichevoli a Pejo con il Real Vicenza (18 luglio), la Spal (21), per poi chiudere la prima parte del ritiro il 24 a Vicenza.

L’articolo Cagliari, ecco le date delle amichevoli a Pejo proviene da Cagliari News 24.