Il Bologna starebbe pensando al terzino del Cagliari Gabriele Zappa come sostituto dell’eventuale partente Tomyasu

Gli occhi del Bologna si sono posati in casa Cagliari in caso il giapponese Tomyasu salutasse i falsinei.

Come riporta Bolognanews.net la dirigenza emiliana avrebbe messo Gabriele Zappa, esterno del Cagliari, nel mirino come sostituto di Tomyasu. Ancora nessun affondo però in attesta di capire la situazione del difensore giapponese.

