Alma Salerno-Sicurlube Regalbuto è la finale scudetto della categoria Under 19. Questo l’esito delle semifinali del PalaPizza di Pesaro. I campani partono fortissimo e s’impongono sulla rivelazione Antenore Energia Padova, gli ennesi escono fuori alla distanza e superano la L84 nella seconda sfida del sabato della Final Four. ANTENORE ENERGIA PADOVA-ALMA SALERNO 4-6 (0-2 p.t.) Il netto miglior approccio dell’Alma Salerno è decisivo a conti fatti per la prima semi del PalaPizza. Melillo e Joselito trascinano i campani contro un’Antenore Energia Padova troppo remissiva in avvio: Melillo colpisce anche un palo su tiro libero e al riposo è solo 2-0. L’Alm Source