In principio fu il Maritime Augusta, poi la Roma C5, il terzo nome da iscrivere nell’albo d’oro della categoria Under 19 di futsal è quello del Regalbuto. Un piccolo grande Regalbuto, quello uscito in semi di Coppa ai tiri di rigore con l’Orange Futsal, quello che trasforma le lacrime per la delusione in Final Eight, in un trionfo a forti tinte tricolore nella Final Four scudetto di Pesaro. La squadra di Paniccia batte 5-2 una buona Alma Salerno nella finale di Pesaro, laureandosi campione d’Italia. LA PARTITA secondo Paniccia è con lo stesso quintetto che tanto bene ha fatto contro la L84: Fichera, Ferrante, Giampaolo, Palmegiani e Lo Cicero lo starting five. De Rizzi, privo dello squalificato Darie, risponde con Guariglia, Galluccio,… Source