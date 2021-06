C’è voluto l’intervento dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine per recuperare un 23enne che era rimasto intrappolato nelle acque del fiume a Cassano d’Adda, in provincia di Milano.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, attorno alle 15.45 di domenica il giovane avrebbe voluto attraversare il corso d’acqua, ma incontrando serie difficoltà nel suo intanto si è dovuto fermare proprio a metà strada tra le due sponde.

Una situazione molto pericolosa, ma in suo aiuto in un primo momento sono arrivati altri bagnanti, gli stessi che hanno allertato anche i soccorsi.

Sul posto, in via Isola Ponti, sono giunti un’ambulanza, l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo e i vigili del fuoco di Dalmine che lo hanno estratto sano e salvo dal fiume.

Il ragazzo non ha riportato alcuna ferita nella sua disavventura, ma è stato comunque trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti sulle sue condizioni.