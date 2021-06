Gesto quasi normale per Roberto Mancini, che intercetta con il tacco il pallone diretto in panchina: la sua classe in Italia Galles – VIDEO

La classe del Roberto Mancini calciatore non è ancora svanita e si vede da un particolare in Italia-Galles. Il commissario tecnico azzurro si esibisce in un colpo di tacco come fece in quella famosa gara contro il Parma, quando vestiva la maglia della Lazio, e in un Derby contro la Roma, proprio allo Stadio Olimpico.

Palla diretta in panchina e colpo di tacco in arretramento di Mancini che “salva” così Oriali e Vialli.

