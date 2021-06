Oggi domenica 20 giugno in Puglia sono stati registrati 45 casi positivi su 3.990 test per l’infezione da Covid-19, con un’incidenza dell’1,1%. I nuovi positivi sono 9 in provincia di Bari, 12 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.615.098 test e sono 8.655 i pazienti guariti; 237.399 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.863.

