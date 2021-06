Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport della possibilità che Julian Brandt possa diventare un nuovo giocatore della Lazio

La Lazio è al lavoro sotto traccia per regalare a Maurizio Sarri le pedine che lui reputa fondamentali al suo gioco, quel 433 lontanissimo da quanto visto in casa biancoceleste negli ultimi anni alla guida di Inzaghi.

Uno dei nomi caldi in ottica Lazio è Julian Brandt, Gianluca Di Marzio dà gli aggiornamenti sulla trattativa: «Si sta pensando davvero a provare l’investimento per Brandt. Il costo è elevato e non sarà facile, ma è un pallino dei biancocelesti che vogliono regalarlo a Sarri».

