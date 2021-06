Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle trattative che coinvolgono la Lazio, da Torreira a Hysaj, e infine Correa

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle entrate e le uscite della Lazio in chiave mercato.

Le sue parole: «I biancocelesti stanno cercando tutta una serie di profili che ben si incastrano con lo schema tattico di Sarri. Vedremo se si riuscirà a prendere Hysaj, che conosce bene il tecnico e può giocare sia a destra che a sinistra. Poi c’è la situazione legata a Torreira, con Sarri che è entusiasta del giocatore, perfetto per il suo gioco. In quel ruolo la Lazio ha Leiva, Escalante e Cataldi, quindi è necessario sfoltire per prendere l’uruguaiano o Brandt. Infine il nodo Correa. Il Tucu non è proprio adatto al modulo sarriano, il 433. Per questo la dirigenza sta cercando una soluzione soprattutto all’estero, dove ci sono diverse squadre interessate».

