Funerali Boniperti in forma privata: la decisione della famiglia per elaborare la terribile notizia

Il mondo del calcio e in particolare la Juventus sono ancora sconvolti dalla notizia della scomparsa di Giampiero Boniperti. Intanto ieri a Torino è proseguito l’omaggio silenzioso e composto della città. Per volere della famiglia, i funerali si svolgeranno in forma privatissima.

Non si conoscono né il luogo né il giorno della cerimonia funebre, spiega La Gazzetta dello Sport.

