I monumenti simbolo di dieci grandi città italiane, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino, si illumineranno questa notte per la Giornata Mondiale del Rifugiato, in un’espressione di solidarietà con le oltre 82 milioni di persone nel mondo che sono stati costretti a fuggire da guerre, violenze e persecuzioni, lasciando i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza altrove.

Oltre al Teatro delle Muse ad Ancona e al Palazzo Marino a Milano, anche la fontana monumentale di Piazza Moro a Bari si tingerà di blu per celebrare la forza, il coraggio e la resilienza dei rifugiati e per ribadire il ruolo centrale che hanno le città nel sostenere il loro sforzo a costruire un futuro dignitoso. Inoltre, molte città hanno rilasciato dichiarazioni da parte dei loro rappresentanti e fatto attività sui social media per promuovere la campagna Insieme possiamo fare la differenza – Together we can do anything lanciato dall’UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato per ribadire il valore dell’inclusione dei rifugiati in ogni ambito della società, dal lavoro allo studio allo sport.

