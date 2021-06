Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro il Galles

OTTAVI DI FINALE – «Meglio di così non si poteva fare. Forse avremmo potuto segnare un gol di più, ma i ragazzi sono stati bravi. Quando dico che cambiando qualche giocatore non dovrebbe cambiare mai niente… Ho calciatori che sanno cosa fare, il prodotto non cambia. Sono tutti titolari per me, ammiro la loro mentalità vincente».

RECORD DI POZZO – «Pozzo ha vinto cose importanti, noi siamo ancora indietro. Noi siamo agli ottavi e, di conseguenza, in lizza per vincere. Le partite sono tutte difficili, giochiamo contro nazionali che vantano i migliori calciatori».

