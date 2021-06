Rafel Toloi, Matteo Pessina e Andrea Belotti: la Nazionale italiana parla bergamasco nella terza e ultima partita del girone A di Euro 2020, contro il Galles.

Il Ct Roberto Mancini ha deciso di confermare solo tre undicesimi della squadra che ha battuto la Svizzera e manda in campo dal primo minuto tutti i “bergamaschi” a sua disposizione che avranno così una grande occasione per mettere in difficoltà l’allenatore in vista degli appuntamenti a eliminazione diretta.

Con loro parte titolare anche l’ex nerazzurro Alessandro Bastoni, fresco di scudetto con l’Inter.

Le formazioni ufficiali di Italia-Galles

Italia (4-3-3): Donnarumma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. All. Mancini

Galles (3-4-3): Ward, Gunter, Rodon, Ampadu, Roberts, Allen, Morrel, Williams, Bale, Ramsey, James. All. Page