L'Under 16 LND centra la finale della terza edizione del Torneo Eusalp superando per 3-0 la Rappresentativa del CPA Trento nell'ultima gara del girone di qualificazione. Grazie alla doppietta di Filippo Fraraccio e al primo centro di Christian Kosiqi, domani (ore 11) la formazione di mister Albanese sfiderà la selezione del CPA Bolzano al campo sportivo di Tione per tentare di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione in Trentino. La partita a Pieve di Bono ha messo ancora in evidenza la forza dei classe 2005 selezionati dall'area scouting LND, fin qui capaci di mettere a segno otto reti a fronte di una sola subita nei tre match disputati. Con Caviglia pressoché mai chiamato in causa, l'Under 16 ha sempre avuto… Source