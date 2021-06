Mercato professionisti in pillole, 20 giugno SERIE A Pinamonti – Venezia 50% – Una delle opzioni privilegiate per il ruolo di prima punta. Contatti avviati, ma non sarà una trattativa breve SERIE B Palacio – Monza 30% – I dubbi sull'età ci sono, ma Galliani sta riflettendo e medita il colpo a zero. Una decisione definitiva non è stata ancora presa SERIE C Del Pinto-Pescara 60% – Primo obiettivo inquadrato nel mirino per la nuova gestione Matteassi – Auteri. Il centrocampista che ha chiuso la stagione nella Reggiana potrebbe essere un nome appetibile Source