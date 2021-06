Le finali dei play off di Eccellenza stagione 2020-2021 hanno decretato i loro verdetti: promossi in Serie D Sancataldese e Giarre, ma complimenti anche alle due formazioni sconfitte sul campo, ovvero Akragas e Siracusa.

La finale del Poule A del Girone A ha visto prevalere nettamente la Sancataldese di mister Alessandro Settineri che ha inflitto un pesante passivo (3-0) alla squadra di mister Francesco Di Gaetano. Le reti sono state realizzate da Kouamè, autogol di Biondo e da Saetta.

Le nostre congratulazioni, alla società verdeamaranto, alla squadra e allo staff tecnico.

Nella Poule A del Girone B è stato il Giarre, in rimonta, a superare il Siracusa che era andato in vantaggio all’11’ con Catania.

Per la formazione gialloblù di mister Gaspare Cacciola hanno segnato Savasta, Baglioni e Agudiak, mentre Abate ha accorciato le distanze per la squadra di Giovanni Ignoffo. Ovviamente i nostri complimenti alla società gialloblù, alla squadra e allo staff tecnico.

Infine, per la Poule B del Girone B è stata la Virtus Ispica, che ha battuto 4-2 dopo i tempi supplementari il Carlentini, ad aggiudicarsi il premio da 2.000 euro messo a disposizione del Comitato regionale.



