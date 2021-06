La Cremonese vuole un nuovo centrocampista e pensa al colpo Folorunsho, come rivelato da Alfredo Pedullà. Il giocatore è un classe 1998 protagonista di una grande stagione con la Reggina ma di proprietà del Napoli che sta valutando come comportarsi col giocatore. La stessa Reggina vorrebbe trattenere il ragazzo che pero' non sarebbe convinto della destinazione, volendo cambiare aria. Si attendono novità nei prossimi giorni. Source