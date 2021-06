LUNEDI’ 21 Dalla costa al venafrano, passando per il capoluogo di regione, non ci sarà alcuna tregua dal gran caldo. Oggi si sfioreranno 40 gradi in svariati comuni molisani con San Martino in Pensilis e Campobasso in testa a tutti dove registreremo picchi di calore rispettivamente di 38 e 37 gradi. L’alta pressione di matrice nord africana imperversa ovunque ma al centro sud e nel meridione farà la parte del leone per gran parte della settimana. Se un vasta stabilità atmosferica sarà prevalente in questa giornata, il mattino sarà segnato da velature e coperture a tratti anche consistenti ma è da escludere la pioggia.

MARTEDI’ 22 Il colossale anticiclone africano regalerà al Molise una splendida giornata estiva: cieli tersi per tutto il giorno e tanto caldo. Sulla costa adriatica sarà un po’ meno afoso rispetto a ieri ma le aree interne restano nella morsa dell’alta pressione con temperature a dir poco bollenti