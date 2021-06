L’ex difensore della Lazio, oggi allenatore, Sebastiano Siviglia, ha commentato l’arrivo di Sarri sulla panchina biancoceleste

L’ex giocatore della Lazio – Sebastiano Siviglia – ha commentato l’arrivo di Sarri in biancoceleste. Ecco le sue parole per Tuttomercatoweb:

SARRI – «Non lo scopro certo io Sarri, è un allenatore di qualità. Con il Chelsea e la Juventus ha dimostrato di essere un vincente, con Empoli e Napoli ha fatto cose straordinarie. Dopo l’inaspettata partenza di Inzaghi, Lotito ha preso il miglior tecnico sulla piazza. Dà una netta impronta alle sue squadre Sarri, ha un marchio preciso e riconoscibile. E poi ha fatto tanta gavetta, che è fondamentale. L’esperienza che uno accumula permette di anticipare degli eventi e trovare più rapidamente una soluzione».

DIFESA A QUATTRO – «Le indicazioni sono chiare. Sarri vuole che la difesa mantenga la linea e che abbia la palla come punto di riferimento. Sono convinto che quando si ha a che fare con gente come Acerbi, Radu, Luiz Felipe, giocatori di qualità ed esperienza, non si avranno problemi». DIFESA A QUATTRO – «Le indicazioni sono chiare. Sarri vuole che la difesa mantenga la linea e che abbia la palla come punto di riferimento. Sono convinto che quando si ha a che fare con gente come Acerbi, Radu, Luiz Felipe, giocatori di qualità ed esperienza, non si avranno problemi».

RADU – «Nonostante l’età rimane una garanzia, la sua qualità non si discute. È a Formello da tanti anni, ha vissuto una carriera per la Lazio. Può giocare come centrale e all’occorrenza anche come terzino, anche se difficilmente riuscirà a spingere con continuità».

L’articolo Siviglia: «Sarri un vincente, il migliore sulla piazza. Radu una garanzia» proviene da Lazio News 24.