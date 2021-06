Il nuovo collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio e il raddoppio della linea Ponte San Pietro-Bergamo-Montello sono state inserite tra le 44 opere pubbliche da sbloccare mediante commissariamento inviate in settimana alla Camere per acquisire il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Un’operazione, quella relativa alle due opere bergamasche, affidata a Vera Fiorani, amministratrice delegata di Rfi da dicembre, e sulla quale la Lega rivendica i meriti: “Con la proposta di nomina del commissario Vera Fiorani, la provincia di Bergamo accelera sugli interventi che riguardano il raddoppio ferroviario Ponte San Pietro-Bergamo-Montello e il nuovo collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio – sottolineano la senatrice bergamasca Simona Pergreffi e i colleghi deputati Massimiliano Capitanio, Giuseppe Donina e Federica Zanella -. Amministratore delegato di RFI, Fiorani è stata indicata dal Mims per soprintendere l’opera. Con la nomina arriverà il finanziamento integrale delle parti ancora mancanti, così da consentire ai lavori una veloce ripartenza. Il provvedimento, inserito nel Dpcm, ora dovrà affrontare il passaggio alle Camere in modalità urgente. I cantieri già finanziati potranno ripartire e quelli da finanziare dovranno attendere i tempi dello sblocco delle risorse, ma sarà tutto piuttosto rapido. L’impegno della Lega è stato costante e parte da lontano. Non abbiamo mai smesso di chiedere lo sblocco dei cantieri, ora finalmente vediamo i risultati”.