“Il leader della Lega Matteo Salvini oggi si è prodigato in comunicati stampa per informare ogni singola provincia del rinforzo temporaneo degli organici per il periodo estivo. Un’azione ordinaria adottata per via amministrativa che avviene annualmente. Peccato che la Provincia di Bergamo avrà 5 agenti in più per il periodo estivo solo per una settimana dal 2 al 16 agosto come si evince dalla tabella del ministero, e nemmeno fino a settembre come annunciato – dichiarano congiuntamente il vicesindaco di Bergamo Sergio Gandi e la deputata Pd Elena Carnevali –. Un fatto positivo è che Selvino godrà di una settimana di rinforzi, ma assistiamo a disponibilità ben più sostenute per altre province, con vocazione turistica e dimensioni simili alle nostre, dove gli agenti sono previsti in misura maggiore o molto maggiore e per tutte le settimane dell’estate”.

“Brescia, ad esempio, avrà complessivamente 37 agenti, con un numero di uomini in ogni settimana estiva da 7 a 12. Verona avrà complessivamente 72 agenti con un minino di 12 per settimana. La notizia che riguarda Bergamo non è dunque una gran notizia, e stride con le richieste di maggior sicurezza da parte dei consiglieri comunali della stessa Lega. Da parte nostra rappresenteremo al Ministero dell’Interno l’esigenza che purtroppo oggi è più che sottodimensionata”.