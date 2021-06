Irpiniatimes.it

Baiano – Causa lavori casa comunale da domani fino a venerdì 25 Giugno, gli uffici del municipio saranno aperti al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 19. Per le restanti ore i dipendenti lavoreranno in modalità smart warking.

Ci scusiamo per i disagi e buona serata a tutti.

L’articolo Baiano, orari e info sugli uffici comunali proviene da irpiniatimes.