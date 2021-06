Due protagonisti del Beach Soccer Lega Nazionale Dilettanti hanno deciso d’iniziare un nuovo percorso. Mister Andrea Sabalino dopo quattro anni lascia la panchina della Vastese per sedersi su quella del Petrarca Cagliari mentre il bomber Giuseppe Soria per la prima volta assume la conduzione tecnica di un club, quello che l’ha lanciato in questo sport, quello di casa, Vasto. Entrambi i club giocano nella Poule Promozione. E’ una sorta di staffetta perché Sabalino e Soria si conoscono bene e soprattutto conoscono bene l’ambiente di Vasto. Source