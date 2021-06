Irpiniatimes.it

Uscite ed entrare, l’Avellino lavora a ritmi serrati. Di sicuro lascerà l’irpinia il difensore Rocchi. Vicino all’addio anche Santaniello. Il centravanti ex Picerno ha ricevuto una proposta importante dalla Turris che lo corteggia dalla passata stagione.

A quanto pare l’attaccante biancoverde che ha siglato 5 gol in questa stagione, sarebbe pronto ad accettare le avances dei corallini che tra le garanzie gli hanno offerto una maglia da titolare.

Capitolo entrate, non si perde di vista Chiricò che dopo la splendida seconda parte di stagione al Padova farà rientro all’Ascoli, il calciatore in Veneto ha collezionato 10 gol e 8 assist. Così come piace Mamadou Kanoutè del Palermo.

