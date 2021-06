Irpiniatimes.it

“Modello Americano come modello di riferimento per un centrodestra unito e forte”. Lo scrive sui social Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, postando un video che riprende interviste del 2012 e del 2018.

“Nel 2018 – ricorda – ne ho parlato ed in quella occasione parte del gruppo dirigente mi rispose con dure critiche…forse era troppo presto. Ora coraggio!”

L’articolo Caldoro: “Modello americano? Ora coraggio” proviene da irpiniatimes.