L’Asl di Avellino precisa che l’adesione alla Piattaforma Regionale Sinfonia per la Campagna Vaccinale anti-Covid 19 non pregiudica l’iscrizione agli Open day promossi dall’Asl di Avellino sul territorio provinciale. Pertanto tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino, sia quelli iscritti in piattaforma che non ancora registrati sulla Piattaforma Regionale Sinfonia, possono aderire agli Open Day, prenotandosi nella piattaforma dedicata all’evento.

