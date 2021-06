CAMPOBASSO – Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha partecipato a “…È sempre un’emozione”, evento promosso dal Comitato italiano paralimpico Molise, che ha avuto luogo lo scorso 19 giugno presso l’Aula Magna del Liceo scientifico “A.Romita” di Campobasso.

Sono stati premiati atlete, atleti, tecnici, dirigenti di società, presidenti federali che si sono distinti nel corso del biennio 2019-2020 e quanti, nello stesso periodo, a diverso titolo, hanno dato il loro contributo alla promozione e alla diffusione delle discipline paralimpiche in Molise e all’organizzazione di manifestazioni ad esse collegate.

Nel suo intervento, il governatore ha evidenziato gli indubitabili passi in avanti che, grazie al CIP Molise, lo sport paralimpico ha fatto registrare sul territorio. Discipline che fino a qualche anno fa erano pressoché sconosciute, anche a livello di glossario, sono entrate a far parte, a giusta ragione, del patrimonio conoscitivo della collettività molisana. Anche i risultati che diversi atleti hanno conseguito al di fuori del Molise, in campo nazionale ed europeo, danno l’esatta dimensione di quanto sia cresciuto lo sport paralimpico molisano.

«Tutto questo – ha detto – è stato possibile grazie alla vostra dedizione, ai vostri sacrifici, al vostro entusiasmo, contaminante e trascinante, che vi rende onore. Complimenti e bravi per tutto ciò che avete fatto e che, sono certo, continuerete a fare».

Toma ha voluto anche ringraziare il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, che da un ventennio è alla guida dello sport paralimpico molisano.

