Da lunedì 21 giugno sale dal 50 all’80% la capienza di autobus, funicolari e tram Atb.

La nuova disposizione viene applicata secondo l’indicazione fornita da Regione Lombardia che prevede, in adeguamento alla normativa nazionale, l’innalzamento del limite di posti occupabili sui mezzi pubblici nelle regioni classificate in “zona bianca”.

Con le nuove disposizioni di viaggio i posti disponibili a bordo di autobus, tram e funicolari sono mediamente di: 78 sugli autobus standard, 62 su quelli elettrici e 114 sugli autobus doppi; 190 i posti disponibili sui tram della Linea T1; 40 passeggeri per viaggio sulla Funicolare di Città e 44 passeggeri sulla Funicolare di San Vigilio.

Il numero aggiornato dei posti disponibili a bordo di autobus sarà indicato sui display esterni dei mezzi (frontali e laterali), sulla app Atb Mobile e sui monitor delle pensiline smart, grazie all’innovativo sistema Atb di conteggio dei passeggeri in tempo reale.

Su tutti i mezzi rimane l’obbligo di indossare la mascherina; i passeggeri devono occupare per prima cosa i posti a sedere – è consentito l’utilizzo di tutti quelli disponibili – e quindi quelli in piedi distribuendosi a bordo in modo da distanziarsi in modo uniforme.

Sugli autobus la salita è consentita solo dalla porta posteriore e la discesa dalle porte centrali. Non è consentito salire dalla porta anteriore né oltrepassare la catenella che delimita il posto guida.

Sui tram l’accesso è consentito solo dalle porte singole (alle estremità del mezzo) e la discesa dalle porte doppie (centrali).

A bordo dei tram viene inoltre reintrodotto il trasporto delle biciclette, nel rispetto del regolamento di viaggio Teb (max 4 per ogni veicolo) e in considerazione del numero dei passeggeri trasportati nel periodo non scolastico e degli allentamenti delle restrizioni per le regioni classificate in “zona bianca”.

Il divieto di trasporto delle biciclette resta attivo per la Funicolare di San Vigilio.