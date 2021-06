Molti, troppi, sostengono che basti un dipendente assunto nel condominio per rendere interamente applicabile la legge fondamentale sulla sicurezza sul lavoro (cioè il decreto legislativo 81/2008) e tutti i pesanti obblighi che essa prevede per il datore di lavoro.

Costoro ignorano le limitazioni e le deroghe che fin dal 1997 – quando entrò in vigore la famosa “legge 626” – il legislatore ha previsto per i dipendenti di condominio. Attualmente la legge per i lavoratori soggetti al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei proprietari di fabbricati richiede solamente che il datore di lavoro fornisca formazione (cioè corso ‘base’) e informazione, Dispositivi di Protezione Individuali (DPI, cioè l’abbigliamento di sicurezza) e attrezzature “a norma” secondo le mansioni assegnate. Nulla più: quattro obblighi di sostanza, tutti sanzionabili. Nessuna formalità prevista per le aziende tradizionali (documenti di valutazione rischi, nomina di figure specifiche, corsi di formazione specifici per le figure individuate, nomina di medico compe-tente e relative visite mediche, eccetera) è richiesta dal legislatore per i dipendenti a cui si applichi quel CCNL. Questa particolarità, questa eccezione nel mondo della sicurezza sul lavoro italiano valida solo per la proprietà immobiliare, va conosciuta, altrimenti si forniscono informazioni errate e fuorvianti che aumentano i costi senza ridurre le responsabilità.

Il contratto dei proprietari di fabbricati copre praticamente tutte le tipologie di lavoratore utilizzabili nel condominio, ma se ai lavoratori per qualche motivo è stato applicato un CCNL diverso (turismo, terziario, commercio e servizi, o altro), le limitazioni e le deroghe cadono e il condominio – solo in questo raro caso – viene equiparato ad un’azienda e ogni obbligo della normativa di sicurezza sul lavoro diventa cogente, cioè applicabile, ed espone a sanzioni anche pesanti.

Il contratto applicato è quindi molto importante. Purtroppo, molti affrontano questo tema “con la mano sinistra”, con superficialità e quasi fastidio, distribuendo incarichi senza troppa attenzione e rischiando spesso di ottenere risultati documentali non utili, non esaustivi, a volte addirittura pericolosi. Perché scripta manent e i magistrati (inquirenti in caso di infortunio) lo sanno benissimo.

Se il CCNL applicato è quello dei proprietari di fabbricati, per il dipendente deve essere presente nella documentazione condominiale l’attestato di frequenza a corso di formazione ‘base’ sulla sicurezza nel lavoro di minimo 8 ore ed agli aggiornamenti quinquennali di minimo 6 ore. Inoltre il lavoratore deve avere ricevuto i DPI (abbigliamento di sicurezza) e le attrezzature necessarie per le sue mansioni; non è richiesta formalità di trasmissione, ma queste forniture ci devono essere.

Non sono richiesti dalla legge i documenti di sicurezza né le figure tipiche delle aziende (DVR, RSPP, RLS, addetti emergenze, medico competente), ma una relazione sulla sicurezza dei luoghi da parte di un tecnico esperto nella materia, che valuti i rischi del lavoratore e le misure di prevenzione adottate in riferimento alle mansioni ed ai luoghi e che indichi eventuali adeguamenti alla legge, appare molto più che necessaria.

Ing. Cristoforo Moretti

Centro Studi ANACI Bergamo