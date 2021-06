“Non poteva mancare mio in bocca al lupo a Paolo, di cui ho potuto apprezzare le idee per Torino e il suo amore per Torino e il Piemonte”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi intervenuto telefonicamente alla presentazione del candidato sindaco di Torino per il centrodestra, Paolo Damilano. Berlusconi ha aggiunto: “Credo che … Leggi tutto L’articolo…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it