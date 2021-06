Per la prima serata in tv, lunedì 21 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Finlandia e Belgio, valida per la fase a gruppi degli Europei. Telecronaca di Ezio Capuano e Bruno Giordano.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five 0”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Rivalità”: Tamiko viene rapita da una gang. Il padre, Masuda, cerca d’impedire ad Adam di mettersi in mezzo, ma lui tenta di ritrovarla e si mette nei guai. Nel frattempo, i suoi amici indagano su di un triplice omicidio…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.15 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con la soap “Mr Wrong – Lezioni d’amore”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “La furia dei Titani”; su La7 alle 21.15 “Un colpo perfetto”; su Rai4 alle 21.20 “Cell”; su La5 alle 21.05 “Ti presento un amico”; su Iris alle 21 “Elizabeth – The golden age” e su Italia2 alle 21.10 “Un ponte per Terabithia”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Sciarada – Il circolo delle parole. Hemingway”. Ernest Hemingway scrive a Cuba Per chi suona la campana, romanzo ambientato durante guerra civile spagnola, che esce nel – 1940 mentre scoppia una guerra ancora più terribile. La vita privata e la scrittura di uno degli autori americani più amati con interviste, testimonianze e documenti straordinari.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gadien”, con Mimie Mathy e su Mediaset Extra alle 21.15 “Felicissima sera”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.