“Coraggio Vittorio”, “Non sei solo”, “Forza”. Sono solamente alcune delle causali che contraddistinguono i bonifici effettuati sul conto corrente di Vittorio, 84 anni, malato, che vive in un paese dell’hinterland bergamasco.

“Leggere quelle parole e toccare con mano tanta generosità silenziosa e discreta mi ha davvero commosso” dice con le lacrime agli occhi. “Devo ringraziare tutti, tutti coloro che mi hanno aiutato e che nel corso della settimana mi hanno mandato messaggi e denaro nel più assoluto silenzio. Grazie davvero a tutti” continua e si porta le mani al volto per nascondere le sue lacrime.

A tutti i lettori di Bergamonews e a quanti hanno potuto e voluto contribuire, Vittorio si rivolge con gratitudine e anche noi, come redazione, siamo davvero colpiti da questi gesti di solidarietà.

C’è anche chi si è proposto di imbiancare l’appartamento di Vittorio e chi vuole donare dei mobili. Anche a loro un grazie di cuore, ma la situazione si sta volgendo verso quella normalità che l’anziano chiedeva, così non si rendono necessarie queste due aggiunte.

La cifra richiesta da Vittorio non è ancora stata raggiunta, ma confidiamo che la generosità dimostrata in questi giorni non si fermi.

Chi volesse aiutare Vittorio può scrivere a redazione@bergamonews.it (o bergamonews@gmail.com): la redazione si fa garante e farà da filtro per tutelare la privacy di questo signore.

(L’immagine utilizzata per questo articolo non si riferisce alla persona in questione).