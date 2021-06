Sarà una performance di Gabry Ponte al Castello del Valentino a chiudere in musica i festeggiamenti di San Giovanni la sera del 24 giugno. In precedenza ci sarà un videomapping con uno spettacolo di danza acrobatica alla Mole Antonelliana. I due eventi, nel rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid … Leggi tutto L’articolo Gabry Ponte al Castello del…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it