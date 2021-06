L’Italia giocherà gli ottavi di finale di Euro2020 a Wembley. Ecco quanti tifosi saranno presenti allo stadio

La nazionale italiana ha conquistato facilmente la qualificazione da prima in classifica agli ottavi di finale di Euro 2020. Ora, dopo aver giocato tutte le partite del girone a Roma, sarà costretta a trasferirsi in un’altra magica cornice, quella di Wembley.

Come riporta la Gazzetta dello Sport lo stadio sarà aperto a 22.500 spettatori e assisteranno alla gara solo 2000 azzurri, tutti residenti in Inghilterra viste le regole imposte per la questione covid.

L’articolo Italia a Wembley: ecco quanti tifosi azzurri potranno assistere alla partita proviene da Cagliari News 24.