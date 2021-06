Irpiniatimes.it

La digitalizzazione di numerosi servizi e attività ha portato a un’espansione esponenziale delle piattaforme online e delle loro funzioni. La quantità di servizi e contenuti che è possibile trovare online è sempre maggiore e, se si sa cercare, è possibile trovare occasioni, promozioni ma anche più semplicemente attività da portare avanti completamente gratuitamente. Sono molto numerosi infatti gli e-commerce che offrono codici sconto, le piattaforme che rendono possibile giocare o partecipare gratis alle proprie attività e i servizi di streaming che mettono a disposizione degli utenti periodi di prova gratuiti, in modo da valutare se proseguire o meno con gli abbonamenti a pagamento. Ecco quali sono le occasioni più interessanti che è possibile trovare online, dal settore dell’intrattenimento a quello della didattica a quello dello shopping digitale.

Comprare online risparmiando: promozioni e codici sconto

Come accennato, è ormai possibile portare avanti online attività di qualsiasi genere, incluso lo shopping. Già da anni il mondo dell’e-commerce è una realtà diffusa nonostante i rischi e che fa parte della vita quotidiana degli utenti di tutto il mondo, ma è solo in tempi più recenti che i negozi online hanno iniziato a mettere a disposizione degli iscritti promozioni e vantaggi, proprio per invogliare gli utenti a compiere acquisti presso le proprie piattaforme, il tutto sfruttando principi di marketing attualissimi nonostante siano già rodati da tempo e una comunicazione accattivante e alla portata di tutti. Tra gli esempi più riusciti c’è quello della piattaforma di e-commerce Zalando, specializzata nella rivendita di capi di abbigliamento e accessori di qualsiasi genere, che permette a chi si iscrive alla newsletter di ricevere un buono sconto destinato al primo acquisto: non è propriamente gratuito ma è comunque un vantaggio non indifferente che consente di provare il servizio e valutare se adatto alle proprie esigenze. Ma non bisogna pensare che le strategie di marketing si applichino esclusivamente a merci convenzionali: online è possibile trovare anche servizi dedicati alla vendita di fiori e piante, attività un tempo esclusivamente dal vivo, come Colvin, piattaforma spagnola che al primo acquisto permette di ricevere uno sconto in denaro, e successivamente consente di utilizzare codici sconto per scalare cifre più o meno alte dalla propria spesa, anche in questo caso consentendo di risparmiare e ottenere il prodotto desiderato un prezzo inferiore.

Anche l’intrattenimento online è (quasi) gratis

Le piattaforme online destinate ad attività come il gioco virtuale e altri aspetti dell’intrattenimento riservano vantaggi non indifferenti a chi sceglie di usarle in maniera totalmente digitale. Partendo dai casinò online AAMS più utilizzati, infatti, è possibile giocare gratis a slot machine, roulette, blackjack, poker e altri giochi semplicemente completando la registrazione online e accedendo ai cataloghi messi a disposizione dei giocatori: basta selezionare i titoli desiderati e iniziare subito a giocare, sia da computer che da dispositivi mobili come smartphone o tablet. Quanto alle piattaforme specializzate nello streaming di contenuti audio e video, come spiegato in precedenza, l’accesso solitamente è tramite abbonamento ma è possibile usufruire di periodi di prova gratuiti per valutare i cataloghi e il servizio fornito da ognuna di esse per poi scegliere quale piattaforma come Netflix, Spotify o Amazon Prime Video “frequentare”. Esistono comunque anche numerose alternative totalmente gratuite che permettono di guardare in streaming trasmissioni televisive, film e telefilm: è il caso delle piattaforme italiane dedicate al palinsesto dei canali Rai e Mediaset, RaiPlay e Mediaset Infinity, ma anche della celeberrima piattaforma YouTube, dove è possibile usufruire di decine di migliaia di contenuti gratis in qualsiasi momento.

Acquisire nuove abilità gratuitamente grazie alle piattaforme online

Risparmiare e usufruire di tariffe convenienti è comunque possibile anche in settori che a prima vista potrebbero sembrare esclusivamente a pagamento: è il caso dei corsi di formazione sul digital marketing offerti in maniera completamente gratuita da Google attraverso la piattaforma Google Learning, in grado di rilasciare anche certificazioni valide, oppure della piattaforma online dedicata alla grafica Canva, famosa per la quantità e qualità di template ed elementi grafici che mette a disposizione gratuitamente degli utenti e che, grazie un’interfaccia intuitiva e semplice, rende possibile creare in pochi minuti il proprio curriculum, presentazioni di lavoro, inviti e qualsiasi altro elemento abbia bisogno di un aspetto curato e funzionale al tempo stesso.

Grazie al digitale è dunque possibile sperimentare numerosi vantaggi, non solo per quanto riguarda l’assortimento e la velocità con la quale si può usufruire di contenuti e servizi, ma anche dal punto di vista della convenienza e del risparmio.

