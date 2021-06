Con Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo vediamo come inizierà la settimana e come inizierà l’estate a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Una circolazione depressionaria posizionata poco a ovest della Francia porta instabilità sparsa sull’Europa occidentale, mentre l’area mediterranea sarà ancora interessata da un promontorio di alta pressione di origine africana con caldo intenso specie al sud Italia. La Lombardia vedrà condizioni di tempo variabile ma con poca instabilità atmosferica e in un contesto di temperature leggermente sopra le medie stagionali.

Lunedì 21 giugno 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso su Alpi, Prealpi e alta pianura con possibili piovaschi in graduale esaurimento, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, fenomeni generalmente assenti o al più isolati rovesci nel tardo pomeriggio sui settori centrali della regione e sul varesotto.

Temperature: Minime in lieve calo (18/21°C), massime stazionarie (29/32°C).

Martedì 22 giugno 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso sui settori occidentali con locali piovaschi sulle Prealpi in rapido esaurimento, bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo generalmente poco nuvoloso su tutti i settori, salvo locali annuvolamenti a ridosso delle Prealpi.

Temperature: Minime in calo (16/19°C), massime stazionarie (29/32°C).

Mercoledì 23 giugno 2021

Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio e in serata alternanza di annuvolamenti e schiarite su tutti i settori con locali rovesci principalmente a ridosso dei rilievi.

Temperature: Minime stazionarie (16/19°C), massime in lieve calo (28/31°C).