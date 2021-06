Mercato Cagliari: il Torino chiede lo sconto. Ultimissime sul futuro dell’attaccante che piace anche a Capozucca

Secondo Tuttosport dt del Torino Vagnati ha in agenda un incontro col ds del Crotone Ursino in settimana. I granata hanno un’intesa col giocatore sull’ingaggio, ma devono ancora limare la differenza tra domanda e offerta per il cartellino.

Offrono sei milioni a fronte dei 12 richiesti dal Crotone. Una quadra, aggiunge il giornale, si potrebbe trovare a 7-8 milioni più il cartellino del difensore Djidji. Il Cagliari – che si era interessato al calciatore – per il momento si limita ad aspettare.

