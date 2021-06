Il Cts, riunito per fornire un parere al ministero della Salute sulla fine dell’obbligo delle mascherine, ha deciso che ci sono le condizioni per lo stop al dispositivo di protezione all’aperto quando tutto il Paese sarà zona bianca. Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico propongono come date in cui porre fine all’uso della mascherina all’aperto … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it