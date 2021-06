Irpiniatimes.it

Ha avvertito un malore sul treno diretto da Napoli a Cosenza e qualcuno, in quegli attimi concitati, gli ruba la fede.

L’episodio – riportato da Infocilento.it – vede come protagonista un uomo di San Giorgio a Cremano che stava raggiungendo Ascea.

Mentre il treno stava per arrivare alla stazione di Paestum il 69enne ha accusato un infarto. I passeggeri che hanno assistito alla scena hanno fatto scattare l’allarme. Per soccorrerlo il convoglio si è fermato in stazione dove è stato organizzato il soccorso.

