Il Benevento è vicina all'acquisto di Salvatore Elia, di proprietà dell'Atalanta. ​​​​​​​ Il Perugia aveva esercitato il riscatto per il 500mila euro, ma il club bergamasco ha esercitato il controriscatto, credendo fortemente nel giocatore. I giallorossi non hanno perso tempo e stanno per chiudere il colpo. L'acquisto è davvero vicino.