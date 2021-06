Pioggia di gol (100) nell'ultimo turno di questo campionato che incorona anche l'ultima formazione a conquistare la Serie B: dopo una lunga rincorsa sul Bologna, la Sassari Torres festeggia il ritorno in cadetteria con una splendida vittoria a Spoleto. Record per il Cortefranca che rimane l'unica formazione imbattuta di tutta la Serie C, primo volta dalla nascita della terza serie femminile. Si chiude anche la lotta per non retrocedere con la salvezza conquistata all'ultimo da Portogruaro, Formello e Monreale. GIRONE A Alessandria-Torino Women 1-3 Campomorone Lady-Caprera 3-1 Independiente Ivrea-Azalee 3-2 Pro Sesto-Speranza Agrate 5-2 Real Meda-Pinerolo 3-3 Spezia-Genoa 0-6 Con una doppietta e l'assist a Levis, Favole regala il secondo posto in… Source