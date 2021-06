Andare a teatro alle 19, godersi uno spettacolo e uscire dal Donizetti per le 21, giusto in tempo per la cena. Magari in uno dei tanti ristoranti del centro città. Bella, bellissima idea.

Una novità avviata da quando il teatro cittadino di Bergamo ha riaperto i battenti dopo il restauro. In pieno coprifuoco, quindi.

Un cambio d’orario, con l’anticipo di due ore rispetto alla tradizione: lo show inizia alle 19, non alle 21. Vedi Alessandro Baricco che regala il suo Novecento: esci “riempito” di tanta beltà, e puoi concludere la serata commentandola al tavolo un ristorante. Ti stupisci di un altro Alessandro, Bergonzoni, della sua valanga di parole che stordiscono, divertono, ma suggeriscono temi attuali e delicati, poi hai tutto il tempo di terminare la giornata come più ti piace: dritto a casa se devi alzarti presto, o a spasso per la città se puoi concederti un drink, una pizza, una cena.

Un’altra vita, un altro stile di vita rispetto al passato.

Un cambio di passo che in fondo è anche un cambio di approccio a quello spazio, il Teatro, che, forse a torto, mette soggezione ed è ritenuto aulico, per pochi.

Prima si usciva dal lavoro, si andava a casa a mangiucchiare in fretta qualcosa, ci si preparava con cura e… si andava “a Teatro”.

Adesso si esce dal lavoro, si fa una scappata a casa, ma anche no, ci si rassetta un po’ e si va a gustarsi uno spettacolo.

Diciamolo, meno immagine, meno sciccherie, ma più normalità, più naturalezza nell’approccio alla prosa, al jazz, alla lirica… alla bellezza.

Anche i gestori dei locali cittadini possono avvantaggiarsi coi nuovi orari. E trovarne di aperti al calar del sipario non sarà più una scommessa (spesso fino a ieri persa). Con grande vantaggio per Bergamo tutta: accesa e vivace, anche d’inverno.

D’altronde in gran parte del mondo i teatri, più vissuti, più frequentati, prevedono l’inizio degli spettacoli attorno a quell’ora, come a Londra o a Broadway, o anche prima, come a Berlino.

Insomma… perché non proseguire?