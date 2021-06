Agente Dimarco: «Resta all’Inter». Doccia gelata per il Cagliari che stava seguendo da vicino l’esterno nerazzurro

Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Federico Dimarco, ha parlato così del futuro dei suoi assistiti in orbita Inter al di fuori della sede nerazzurra. L’esterno ex Verona era seguito da vicino dal Cagliari.

Queste le sue parole: «Dimarco rimane all’Inter, così come Salcedo, ed anche Sensi non si muoverà da Milano quest’estate. Stefano sta bene, è contento per il compagno di Nazionale Pessina, i due hanno un rapporto bellissimo».

L’articolo Agente Dimarco: «Resta all’Inter». Doccia gelata per il Cagliari proviene da Cagliari News 24.