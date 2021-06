Irpiniatimes.it

Dati epidemiologici del Comune di Caposele aggiornati a sabato 19 giugno 2021.

– SIAMO COVID FREE

– LA PRIMA DOSE AL 67% DEI CAPOSELESI

– SIAMO IN ZONA BIANCA, STOP AL COPRIFUOCO

Ai cittadini residenti nel Comune di Caposele, a sabato 19 giugno, sono state somministrate 3342 dosi di vaccino.

Ad oggi, il 67% della popolazione residente (2268 persone) ha eseguito la prima dose di vaccino Il 31,9% (1074 persone) sono, invece, i cittadini completamente immunizzati con seconda dose di vaccino rispetto alla popolazione residente.

Continueremo ad aggiornarvi costantemente così come abbiamo sempre fatto con i numeri della epidemia.

Intanto prenotatevi o convincete ognuno a farlo perché i vaccini ci sono per tutti e con loro la libertà di tornare alla nostra vita.

Da questa settimana torniamo, finalmente, ad essere un paese COVID FREE non risultando nessun nostro concittadino positivo alla Sars CoV2 e nessuno è attualmente in isolamento o quarantena.

Contemporaneamente all’arrivo della bella stagione siamo in ZONA BIANCA.

L’invito è comunque sempre quello di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare i protocolli sanitari previsti in questa nuova fase

Buona nuova stagione a tutti

