(ANSA) – BOGOTÀ, 21 GIU – Il bilancio dei decessi in Colombia per Covid-19 ha superato ieri la soglia dei 100.000, con un nuovo record giornaliero di quasi 650 morti. Lo rende noto il Ministero della Salute.

Dopo tre settimane di manifestazioni che hanno portato migliaia di persone in piazza per protestare contro il governo del presidente conservatore Ivan Duque, il Paese sudamericano da 50 milioni di abitanti sta vivendo il suo momento peggiore dall’inizio della pandemia. Le vittime sono ora 100.582, di cui 648 nelle ultime 24 ore. In proporzione alla sua popolazione, la Colombia registra il quarto peggior numero di morti in America Latina e Caraibi e il sesto per numero di infezioni. (ANSA).