Ticket unico 10 euro – capienza limitata

A seguito della riapertura parziale degli stadi ai tifosi, si comunica che nella giornata di martedì 22 giugno, a partire dalle ore 10, avrà inizio la prevendita per la gara tra Audax Cervinara ed Agropoli.

La prevendita avverrà seguendo questo programma:

– Martedì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00 (presso FUMO E FORTUNA, via Roma – Cervinara);

– Mercoledì, dalle 10:00 alle ore 13:00; (presso BOTTEGHINO STADIO CANADA CIOFFI CERVINARA);

N.B. Durante la gara non sarà possibile la vendita di biglietti.

SONO SOSPESI, in ottemperanza delle normative Covid e al disciplinare in materia di riapertura degli impianti sportivi all’aperto: ACCREDITI – BIGLIETTI OMAGGIO DI QUALSIASI GENERE – GRATUITA’ DI QUALSIASI GENERE. Non saranno validi gli abbonamenti.

L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di biglietto posto unico che sarà acquistabile al costo di 10 €.

