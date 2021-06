Per la prima serata in tv, martedì 22 giugno su RaiUno alle 20.30 spazio a “Euro 2020”. A cura di Rai Sport Fase a Gruppi Telecronaca di Luca De Capitani e Manuel Pasqual

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “I casi della giovane Miss Fisher”. Durante uno spettacolo televisivo muoiono due giovani ed il primo indiziato sembra essere un ex ragazzo di Peregrine. Le indagini portano allo scoperto segreti e vecchi rancori…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il telefilm “New Amsterdam”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Se mi lasci non vale”; su Italia1 alle 21.20 “Hunger Games”; su La7 alle 21.15 “The Royals revealed – I segreti della Corona”; su Rai4 alle 21.20 “L’amore bugiardo – Gone Girl”; su Rai5 alle 21.15 “Una vita”; su La5 alle 21.05 “Scrivimi una canzone”; su Iris alle 21 “Gli uomini della terra selvaggia”; e su Italia2 alle 21.10 “Scary Movie 5”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset