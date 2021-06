Roma, 22 giugno 2021 – Come ogni anno, il ministero dell’Interno rinforza il personale delle forze dell’ordine nelle zone turistiche. Nel Bellunese arriveranno 15 operatori in più tra Carabinieri e Polizia che rimarranno in servizio nei 60 giorni tra metà luglio e metà settembre.

«È rassicurante che il piano estivo promosso dal ministero resti immutato negli anni, nonostante i continui cambi di governo, e non abbia risentito dell’emergenza Covid19», dichiara il deputato bellunese Roger De Menech.

I rinforzi sono previsti in tutte le località turistiche italiane di mare e di montagna e il loro numero è basato sull’indice di criminalità di ciascuna area.

«Per il Bellunese – prosegue De Menech – il tema è proseguire nella crescita degli organici permanenti. Negli ultimi anni la situazione è migliorata a livello generale per i Carabinieri e per la Questura, ma resistono alcune criticità che devono essere affrontate. Riguardano nello specifico la Guardia di Finanza, la Polizia Ferroviaria e soprattutto la Polizia Stradale. Quest’ultima è costantemente in difficoltà per la carenza di personale e più che immissioni a tempo determinato ha necessità di effettivi in servizio permanente».

Fra qualche anno ci saranno le Olimpiadi invernali, sottolinea il deputato, «non possiamo aspettare l’ultimo momento per preparare al meglio tutte le forze di sicurezza attive sul territorio. Ci auguriamo che con la prossima legge di bilancio il ministero dell’Interno ascolti le nostre richieste e decida di risolvere questo annoso problema».

