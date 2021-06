Prime visite in ospedale a Lanusei per Paola Piras, accoltellata nella sua casa di Tortolì dall’ex che ha ucciso il figlio Mirko. Sono potuti entrare il figlio maggiore Lorenzo e la sorella Stefania. Paola, dopo 40 giorni in coma, non è ancora fuori pericolo e non sa che Mirko è morto.

