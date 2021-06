Ancora poche ore e il Comune di Magisano, primo cittadino Fiore Tozzo, avrà una via dedicata all’arte della poesia come omaggio a quanti associano parole per dar voce a sentimenti, a ideali.

L’ Amministrazione comunale di Magisano e il Centro Culturale Calabro “Paolo Emilio Tulelli”, con la partecipazione della Pro Loco di Magisano, sono in procinto di inaugurare la “Via della Poesia “, sito interamente dedicato ai poeti vincitori della prima edizione del Premio letterario “Canti di…versi”. Un percorso urbano che prevede l’installazione permanente in via Maurizio Giglio di ben nove lastre in acciaio con impresse le poesie delle diverse categorie vincitrici del Premio letterario. L’inaugurazione avrà luogo a Magisano giovedì 24 giugno dalle ore 18.00 in via Maurizio Giglio.

L’evento si svolgerà esclusivamente all’aperto in totale sicurezza nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid. La parola poesia rimanda a produrre, fare, creare: sillabe che fanno comunità anche a Magisano.